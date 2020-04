Dalla Spagna: prime conferme sulla trattativa Jovic-Milan

Come vi avevamo già rivelato nei scorsi giorni, il Milan sta seriamente valutando Jovic come potenziale sostituto di Zlatan Ibrahimovic

Come vi avevamo già rivelato nei scorsi giorni, il Milan sta seriamente valutando Jovic come potenziale sostituto di Zlatan Ibrahimovic. Secondo quanto rivelato da El Mundo Deportivo, i rossoneri avrebbero contattato il Real Madrid per il giovane talento. I rossoneri vorrebbero prelevare il giocatore in prestito per una stagione, magari inserendo il diritto di riscatto.

I buoni rapporti tra i due club sono testimoniati anche dalla trattativa dell’anno scorso per portare Theo Hernandez a Milano. Jovic nel Milan ritroverebbe l’ex compagno di squadro Ante Rebic e potrebbe trovare continuità di rendimento senza escludersi un eventuale ritorno al Real Madrid.