Dalla Spagna – Possibile derby di mercato tra Inter e Milan per Modric

Dalla Spagna: potrebbe verificarsi un derby di mercato tra Inter e Milan per Luka Modric, in scadenza con il Real Madrid

Secondo quanto riportato da Defensa Central, potrebbe verificarsi un derby di mercato tra Inter e Milan per Luka Modric. Il contratto del croato con il Real Madrid è in scadenza nel 2021, ma i blancos non hanno ancora comunicato al calciatore le loro intenzioni per il futuro.

Entrambi i club milanesi intanto, secondo quanto riportato dal portale spagnolo, avrebbero già avviato dei colloqui con l’agente del Pallone D’Oro. La volontà di Modric sarebbe quella di rimanere a Madrid e preferirebbe, tra le due opzioni, il progetto di Conte a quello rossonero.