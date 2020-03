Il Milan punterebbe forte su Zaracho del Racing vista l’età, la provenienza e le qualità tecniche mostrate in campo in Argentina

Secondo quanto riporta Tuttosport le voci dalla Spagna in merito al continuo pressing del Milan su Zaracho non sarebbero infondate.

Nonostante la rivoluzione societaria in atto in casa rossonera, l’argentino resta un obiettivo primario per la prossima stagione rientrando appieno nel profilo giocatore richiesto da Gazidis-Elliott, però bisognerà tirar fuori circa 20 milioni di euro per portarlo al Milan.