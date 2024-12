D’Agostino a Lazionews24: «Queste sono le mie favorite per lo scudetto». Le ultimissime notizie sulla squadra rossonera

D’Agostino ha rilasciato un’intervista a Lazionews24. Di seguito le sue parole sulla lotta scudetto: tagliato il Milan.

«Dico Atalanta per il percorso che sta facendo in questi anni con Gasperini. L’anno scorso ha vinto l’Europa League e quest’anno ha iniziato a vincere delle partite sporche, come a Cagliari. Ha trovato quella consapevolezza per la quale non sempre devi fare quattro gol, ma ha capito che bisogna saper soffrire e colpire nel momento giusto. Quindi, occhio all’Atalanta anche se si trova in mezzo a due squadre fortissime. Il Napoli ha il vantaggio di giocare soltanto il fine settimana, però secondo me l’Atalanta ha una rosa più ampia e funzionale al gioco di Gasperini. L’Inter, invece, rimane la squadra più forte sulla carta».