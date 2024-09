Cutrone, l’ex Milan DENUNCIA sui social alcune minacce ricevute: lo SFOGO fa il giro del web. Ecco cosa è successo

Cutrone, ex attaccante del Milan, ieri con il suo Como ha avuto una giornata storta. L’attaccante, infatti, ha sbagliato un rigore all’ultimo secondo contro l’Udinese, che è risultato fatale (Udinese-Como 1-0, n.d.r).

A far notizia, purtroppo, sono state le pesanti minacce subite dall’italiano sui social. Il ventiseienne ha infatti ricevuto un commento molto offensivo in cui sono stati messi in ballo anche i figli. Di seguito la denuncia dell’attaccante del Como.

CUTRONE – «Accetto le critiche come giusto che sia, ma queste cose non le lascio passare. Questo è un esempio di tanti altri»