News
Curva Sud in protesta: contro il caro prezzi per Milan Juventus! L’annuncio: «Lasciamo che si riempia di clienti…»
Curva Sud che attacca la società per la scelta dei prezzi in vista della sfida tra Milan e Juventus in programma a fine aprile
La società ha reso noti i prezzi dei biglietti per Milan-Juventus, big match in programma alla 32esima giornata di Serie A che si giocherà a fine aprile. Le cifre previste per la fase abbonati (in cui ogni abbonato può acquistare un tagliando aggiuntivo) hanno mandato su tutte le furie i tifosi rossoneri, specialmente quelli della Curva Sud.
Il costo minimo infatti è di 89 euro per il terzo anello rosso centrale. Con una storia pubblicata sull’account Instagram di ‘Banditi Curva Sud Milano’, la frangia più calda della tifoseria milanista ha lanciato un appello agli altri tifosi.
IL COMUNICATO – «Questa è la considerazione che questa società ha dei propri abbonati, immaginate i prezzi della fase di vendita successive. Invitiamo i tifosi a non acquistare i biglietti, lasciamo che lo Stadio si riempia di clienti ma a certe cifre folli è arrivato il momento di dire basta!».