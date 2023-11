Crudeli all’attacco: «Non si salva nessuno, Pioli è da mandare via subito» – VIDEO

Crudeli all’attacco: «Non si salva nessuno, Pioli è da mandare via subito». Le sue dichiarazioni a 7 Gold dopo il match

Il giornalista tifoso Tiziano Crudeli è intervenuto a 7 Gold dopo la sconfitta casalinga del suo Milan contro l’Udinese. Il commento sul match di San Siro.

CRUDELI – «Le reazioni su Pioli? In questo momento sono talmente incavolato che lo manderei via. Non è concepibile che questa squadra non abbia saputo imbastire azioni offensive per rimontare. Ci ha provato con un gol improduttivo, questa è una squadra che non ha un gioco, il centrocampo è inesistente e le punte non fanno nulla. Bocciati tutti, non si salva nessuno: rispetto per settantamila tifosi che vanno sempre allo stadio, un rispetto? Dovete tirare fuori le palle, non così»