Crotone, bruttissimo episodio: giocatori malmenati alle giostre

Crotone, giocatori alle giostre presi a schiaffi dai tifosi. Terribile episodio di violenza nei confronti degli atleti rossoblu

Bruttissimo episodio accaduto in quel di Crotone dove alcuni giocatori rossoblu sono stati prima minacciati e poi presi a pugni e schiaffi dagli ultras.

Gli atleti si erano recati con le famiglie alle giostre che da qualche giorno stazionano in città in vista dei festeggiamenti per in onore della Madonna di Capocolonna, protettrice della diocesi. L’episodio ingiustificabile è scaturito dal nervosismo dei tifosi per la retrocessione in C dei calabresi.