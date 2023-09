Cristante a DAZN: «Gli episodi fanno la differenza, dobbiamo fare meglio»

Il centrocampista della Roma, Bryan Cristante, ha spiegato così la sconfitta rimediata dai giallorossi contro il Milan

Nel postpartita di Roma-Milan, Bryan Cristante spiega così i motivi della sconfitta dei giallorossi ai microfoni di Dazn.

SULLA FATICA DELLA ROMA IN QUESTO INIZIO – «Gli episodi tante volte fanno la differenza. Abbiamo preso 6 gol su 8 tiri, c’è anche un po’ di sfortuna ma dobbiamo fare meglio. Adesso c’è la pausa per sistemare le idee, dopo la sosta dobbiamo fare meglio.

Le prime due partite abbiamo creato tanto e siamo stati molto sfortunati. Abbiamo fatto ottime prestazioni, oggi un po’ meno. Dobbiamo sicuramente fare qualcosa in più. Bisogna iniziare a vincere e basta».

LUKAKU – «Giocatore riconosciuto a livello mondiale, tra i migliori attaccanti in circolazione. Farà la differenza come ha sempre fatto».

SUL RUOLO – «In questi anni ho giocato più partite davanti la difesa, e certe cose sono più consolidate. Ma se c’è da fare la mezzala la farei. Oggi una partita in cui tutto era più complicato».

L’ADDIO DI MATIC – «Non sapevamo niente, il giocatore è voluto andare via ed è stato accontentato».