Criscitiello Milan, che critica a Fonseca: «Manca concentrazione! Guardate il Napoli di Conte...»

Criscitiello Milan, il giornalista di Sportitalia critica l’allenatore rossonero Fonseca. Le ultimissime notizie

Il commento di Criscitiello a Sportitalia sullo stato di forma e, in generale, l’inizio di stagione del Milan allenato da Fonseca.

CRISCITIELLO MILAN– «Non c’è concentrazione in questo Milan: la concentrazione te la deve portare Fonseca. Guardate il Napoli, quest’anno si sono trasformati come ai tempi di Spalletti perché c’è un allenatore che è un case e ti sta sempre addosso. Allenatori come Conte devono avere lunga vita».