Costacurta: «Yildiz? Sono 2 anni che prendo vaffa per Leao. La stoffa c'è, ma...»

Costacurta ha parlato di Yildiz dopo la doppietta siglata dal turco della Juve contro l’Inter a San Siro, citando anche Leao

Costacurta a Sky Sport si è lasciato andare ad una battuta su Yildiz dopo la doppietta siglata dal turco della Juve contro l’Inter a San Siro.

Queste le parole dell’ex difensore del Milan.

COSTACURTA – «Yildiz? Sono 2 anni che prendo vaffanculo per Leao. Sono giocatori che devono crescere per entrare in una categoria dove però adesso non hanno messo piede ancora. La stoffa c’è…».