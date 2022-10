Costacurta su Berlusconi e Galliani: «Saranno emozionati come non lo sono mai stati». Le parole dell’ex calciatore

Billy Costacurta ha parlato ai microfoni di Repubblica del match di questo pomeriggio tra Milan e Monza, in particolare di Galliani e Berlusconi. Ecco le parole dell’ex calciatore:

«Saranno emozionati come non lo sono mai stati, neanche nelle più indimenticabili notti milaniste. Me lo immaginavo? no. Qualcuno avrebbe potuto sognarlo, forse, ma non con quei due dirigenti lì: inimmaginabile è il termine perfetto. Però non sono cosìm sorpreso, dopotutto».