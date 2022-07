Costacurta snobba il Milan: «Inter e Juve per lo scudetto»

Per Billy Costacurta a contendersi il titolo quest’anno saranno Inter e Juventus, alla luce del calciomercato dei due club

LE PAROLE- «Sono convinto che l’equilibrio regnerà ancora sovrano. Ma stavolta, le due rivali potrebbero essere soprattutto Inter e Juventus che hanno acquistato grandi campioni come Lukaku, Di Maria e Pogba, pur rischiando di perdere punti di forza quali De Ligt o Skriniar. Il Milan è ancora indietro sul mercato, così come Roma e Napoli che ha ceduto una colonna come Koulibaly.»