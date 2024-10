Costacurta condanna Thiaw: «Errore gravissimo, io per trent’anni…». Le parole dell’ex rossonero sull’errore del difensore del Milan

Billy Costacurta, ex difensore del Milan, ha analizzato negli studi di Sky l’errore di Thiaw sul primo gol del Napoli. Di seguito le sue parole.

COSTACURTA – «Quando la palla viene intercettata i due centrali non collaborano mai: sul gol sono uno più avanti all’altro. Se Thiaw si fosse mosso prima… Quello è stato il mio ruolo per 30 anni… Questo è un errore grave. È impossibile mettere in fuorigioco Lukaku, non sei da solo».