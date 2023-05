Costacurta su Tomori e Kalulu: «Hanno sbagliato tanto…». Le parole dell’ex calciatore sui due difensori rossoneri

Alessandro Costacurta ha parlato ai microfoni della Gazzetta dello Sport di Tomori e Kalulu. Ecco le parole dell’ex calciatore sui due difensori rossoneri:

«Sì, sono d’accordo. Nella scorsa stagione sono stati il vero segreto per lo scudetto e la crescita di Kalulu mi aveva colpito molto, perché non lo conoscevo. In questi mesi invece hanno sbagliato tanto. Sono molto sorpreso. Quando hai una crescita così rapida e ti ritrovi titolare all’improvviso, può capitare stagione difficile. Tomori invece pensavo non avrebbe più sbagliato, pensavo avesse raggiunto una maturità. Chi cederei eventualmente tra i due? Dico Tomori. Anche perché l’offerta probabilmente sarebbe più alta»