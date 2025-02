Costacurta: «Non ho capito i cambi di Conceicao»

Costacurta commenta il pareggio con cui il Milan viene eliminato dalla Champions League: le parole dell’ex difensore rossonero

Il Milan fallisce l’accesso agli ottavi di finale di Champions League. Il pareggio contro il Feyenoord non basta alla luce del ko di Rotterdam e i rossoneri salutano anzitempo la competizione. Grossa delusione per i tifosi ma anche per gli ex.

Alessandro Costacurta infatti analizza a Sky Sport la gara: «Le scelte iniziali sono buone ma non go capito i cambi, Conceicao era disperato. Nelle partite decisive ci sono stati errori clamorosi delle individualità: Musah a Zagabria, Maignan a Rotterdam e Theo stasera»