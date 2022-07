Costacurta su Maldini: «Nessuno può essere così scemo da mandarlo via». Le parole dell’ex difensore

Alessandro Costacurta così su Paolo Maldini al Corriere della Sera.

MALDINI – «Non sono mai stato preoccupato, ero certo rimanesse. Ricordiamoci che il ritardo è stato principalmente causato dalla vendita societaria. Forse le sue pretese sono risultate eccessive per un fondo anglosassone, non so, ma nessuno può essere così scemo da volerlo mandare via».