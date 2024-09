Costacurta: «L’Inter può DEMORALIZZARE il Milan. Fonseca? Deve dare una STERZATA, ha scelto GABBIA per…». L’analisi

Costacurta a Sky Sport ha parlato del Milan prima del derby con l’Inter.

COSTACURTA – «Può essere importante che questa osluzione provata da Fonseca in allenamento sia piaciuta alla squadra, ci sta. In questo periodo ha provato ad acconentare alcuni giocatori, nel senso a vedere piu entusiasmo. Può essere rischiosa, ma lui una sterzata la doveva dare. Mi aspetto reazione, ma da un po’ me l’aspetto. Oggi affronta un Inter forte che può anche demoralizzarti. Devono essere molto bravi, quando affronti una squadra così forte e momento non è cosi positivo ci vuole tanta personalità. Per questo ha messo gente che nelle partite precedenti ha messo concentrazione e attitudine. Per questo la scelta di Gabbia dietro e fuori Loftus Cheek».