Alessandro Costacurta, leggenda del Milan, ha commentato il pareggio dei rossoneri contro il Bologna: le sue dichiarazioni

Alessandro Costacurta ha analizzato a Sky la gara tra Milan e Bologna:

«Il Milan ha fatto una buona partita ma è mancata lì davanti. Giroud e i tre trequartisti non sono stati tra i migliori in campo. Il Milan ha creato ma è stato impreciso e ciò che viene richiesto agli attaccanti non è stato soddisfatto».