Costacurta: «Ibrahimovic allenatore non ce lo vedo proprio»

Alessandro Costacurta, attualmente opinionista di Sky Sport, ha commentato l’ipotesi di uno Zlatan Ibrahimovic nelle vesti di allenatore in futuro. Ecco le parole dell’ex difensore milanista: «Ibrahimovic? da quando è arrivato ha cambiato il Milan. Lo svedese è ovviamente diverso rispetto a come lo ricordavamo, ma è sempre un leader. Futuro da allenatore? No, non ce lo vedo ha un carattere davvero particolare, in questo mi ricorda molto Cantona, ha quel carattere lì» ha dichiarato Billy Costacurta ai microfoni di Sky Sport.