Corsport- Jovic sempre in cima alla lista del mercato rossonero

Corsport, internamente a pag. 14 il Milan con il prossimo probabile acquisto, ovvero Gaich del San Lorenzo, mentre Jovic rimane in testa

Corsport, internamente a pag. 14 il Milan con il prossimo probabile acquisto, ovvero Gaich del San Lorenzo, mentre Jovic rimane in testa.

IN CIMA ALLA LISTA- Come riporta il quotidiano, in cima alla lista del mercato rossonero, alla voce attaccanti c’è sempre Luka Jovic del Real Madrid, deludente la sua prima annata in Spagna.

L’OPERAZIONE- Il Real un anno fa ha investito 60 milioni di euro, inoltre l’ingaggio del giocatore potrebbe rappresentare un secondo problema. Il Milan sarebbe da tempo in contatto con l’agente Fali Ramadani, l’idea sarebbe quella del prestito biennale con diritto o obbligo di riscatto per una cifra intorno ai 40 milioni di euro.