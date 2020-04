Corsi: «Al Milan sta facendo una stagione incredibile, è il futuro»

Corsi, presidente dell’Empoli, elogia Ismael Bennacer, attualmente centrocampista rossonero, prelevato proprio dal club toscano

Fabrizio Corsi, presidente dell’Empoli, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Tuttosport, elogiando Bennacer.

«Noi siamo i primi tifosi di questi ragazzi. Li seguiamo sempre, anche quando escono dall’Empoli, e c’è un grande piacere a guardare le loro partite. Sta facendo benissimo e sono sicuro che potrà continuare a migliorare, perché Isma ha talento e qualità per diventare un grande giocatore in quel ruolo. E, comunque, non mi capacito di come lo scorso anno si sia retrocessi con lui, Caputo, Di Lorenzo e Traoré, che oggi stanno facendo molto bene in Serie A».