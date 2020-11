Corsera, presto per lo scudetto ma Napoli comunque determinante

Corsera, presto per lo scudetto ma Napoli determinante ai fini non della classifica chiaramente ma dell’approccio psicologico

Corsera, presto per lo scudetto ma Napoli determinante ai fini non della classifica chiaramente ma dell’approccio psicologico al resto della stagione. Secondo il quotidiano di questa mattina, vincere significherebbe per entrambe lanciarsi verso ogni possibilità, così come perdere, neanche preso in considerazione l’inutile pareggio.

LA PRESSIONE SALE- Qualche settimana fa per il Milan era tutto più leggero, ora invece la pressione sale grazie alle vittorie che legittimano il pensiero e la speranza di fare grandi cose. Sempre secondo il quotidiano, a Milanello nessuno parla di scudetto, ma è chiaro che un colpaccio a Napoli cambierebbe molte cose, legittimando nuove ambizioni e restituendo un po’ di quella fiducia persa due settimane fa pre sosta.