Corsa scudetto, Paganin: «Anti Napoli? Vedo una squadra davanti alle altre»

Intervenuto a TMW Radio, Antonio Paganin ha parlato così della corsa scudetto in Serie A:

«Su chi punterei adesso nella rincorsa al Napoli tra Inter e Juventus? Dico Inter, che non ha tutti i problemi societari che ha alle spalle la Juventus. La Juve recupererà qualche punto ma non al vedo in grado di impensierire il Napoli, almeno ad oggi. Vedo l’Inter più avanti, anche come rosa».