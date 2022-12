Corsa scudetto, El Kaddouri: «Ho una speranza precisa»

Omar El Kaddouri, ex calciatore del Napoli, ha parlato della corsa scudetto in Serie A: le sue dichiarazioni

L’ex centrocampista del Napoli, Omar El Kaddouri, ha parlato così della corsa scudetto ai microfoni di Sky:

«A Napoli non si pronuncia la parola scudetto perché si pensa sempre ad una cattiva sorpresa dietro l’angolo? Sì, perché è capitato al Napoli negli ultimi anni. Mi ricordo che al secondo di Sarri avevamo iniziato benissimo, avendo tanti punti di vantaggio a gennaio, e poi alla fine non ce l’abbiamo fatta. Purtroppo gli ultimi anni hanno fatto venire questa paura, però quest’anno il Napoli gioca un calcio davvero incredibile e spero davvero che sia l’anno giusto. Se lo merita la gente di Napoli e se lo meritano tutti, io faccio il tifo per loro. Speriamo che sia l’anno giusto».