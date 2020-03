Corriere sport: “Emergenza Coronavirus, rivolta contro la Lega. Scoppiati”.

Corriere dello sport, Lunedì 2 Marzo, in prima pagina la Serie A dopo la parziale cancellazione dell’ultimo turno di campionato

Corriere dello sport, in prima pagina odierna il caos in Serie A generato in primis dall’emergenza Coronavirus e poi dalla decisione di rinviare parte delle gare in programma che ora potrebbero essere recuperate il prossimo week end.

SCOPPIATI- “Emergenza coronavirus, rivolta contro la Lega. Scoppiati”. Titola così il quotidiano questa mattina, se l’ipotesi slittamento venisse confermata, Juve-Inter si giocherebbe di Lunedì sera mentre la Coppa Italia non subirebbe alcuno slittamento.