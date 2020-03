Corriere sera- Serie A, spunta una nuova ipotesi. Oggi assemblea

Corriere sera, oggi in programma un’assemblea della Serie A con l’ipotesi di far ricominciare il campionato italiano ad inizio maggio

Corriere della Sera, oggi è in programma un’assemblea della Serie A per trovare un varco verso la riapertura del campionato, ideata per l’inizio di maggio. Tutto dipenderà dalla Uefa e dalla decisione in merito allo spostamento degli Europei.

