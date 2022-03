Corriere dello Sport: «Massa da 3, l’errore più grosso da quando c’è il Var». Così il quotidiano sul rigore non fischiato in Torino-Inter

Anche il Corriere dello Sport picchia duro con la moviola dopo quanto accaduto in Torino-Inter.

La colpa non è di Rocchi: ha mandato due internazionali, uno in campo (Guida, che era però al VAR in Inter-Udinese e il gol di braccio di Udogie) l’altro al VAR (Massa, l’arbitro coinvolto nel secondo filone dello scandalo-rimborsi, lui punito con un mese e mezzo di stop e poi promosso a gennaio Élite dell’Uefa). Ma quello che hanno combinato, uno in campo, l’altro (peggio) davanti alle immagini mai come stavolta pesanti come pietre, è qualcosa difficile da spiegare. (…) Ranocchia colpisce con la sinistra il destro di Belotti, rigore chiaro ed evidente. Guida si avvicina e indica il pallone, il tocco c’è ma: a) dopo aver commesso il fallo; b) il pallone resta esattamente dov’è. Segue confronto con Lissone, dove Massa ha scelto di non intervenire, inspiegabilmente. Rocchi lo disse: se l’arbitro vede male, se la sua valutazione è sbagliata, il VAR deve intervenire. Massa da 3. Il più grosso errore da quando esiste il VAR porterà il suo nome, bella soddisfazione.