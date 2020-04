Coronavirus, Elliott l’aveva previstito: salvati i fondi del trimestre

Elliott ha avuto a febbraio la prontezza di anticipare l’emergenza economica che si sarebbe innescata con il Coronavirus: +2,2% di crescita

Secondo quanto riportato da Il Sole24 Ore Elliott, già a febbraio, aveva intuito la crisi economica derivante dall’evolversi dell’epidemio a livello mondiale del Coronavirus.

Infatti aveva detto ai suoi collaborati di proteggere i conti sparsi tra New York, Londra, Hong Kong e Tokyo e di fare approvvigionamenti per stare in casa chiusi e lavorare. Facendo così, in chiusura del trimestre, il fondo Elliott ha ottenuto un +2,2% rispetto al -33% dagli altri fondi.