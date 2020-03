Coronavirus, anche Carlo Ancelotti in autoisolamento

Coronavirus: Carlo Ancelotti in autoisolamento come il resto dell’Everton. Due casi potenziali tra i blues di Liverpool

L’Emergenza Coronavirus dilaga anche in Inghilterra dove, come in Italia e Spagna, è stato sospeso il campionato anche a causa di alcuni casi riscontrati in alcuni tesserati. Tra i club potenzialmente coinvolti dalla pandemia c’è anche l’Everton che sta attendendo i risultati su alcuni giocatori che presentano sintomi da Covid-19.

Al momento per i blues di Liverpool vige l’autoisolamento per tutti i membri della rosa e lo staffo compreso, ovviamente, Carlo Ancelotti.