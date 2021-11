Corona Milan: spunta anche un’altra big di Serie A. Le condizioni

Corona Milan: l’esterno messicano potrebbe far partire una vera e propria asta di mercato in Serie A. Ecco chi lo segue in Italia

Altra possibile concorrente in vista per quanto riguarda la vicenda Corona Milan. I rossoneri erano interessati al giocatore, ma adesso la situazione sembra in totale stand by, almeno per il momento.

Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, sulle tracce del messicano ci sarebbe anche l’Inter, che vorrebbe prelevare il giocatore a giugno, visto che si libererà a parametro zero. Discorsi aperti dunque, tutto è possibile ma per adesso, sia per i nerazzurri che per i rossoneri, non è la priorità.