Corona shock: «Domani il nome di un altro giocatore coinvolto nel calcioscommesse, più grave di Fagioli» ha dichiarato

Fabrizio Corona, collaboratore per il neonato sito dillingernews.it, ha parlato a TV Play dopo il caso Fagioli. Di seguito le sue dichiarazioni.

Ho dato questa notizia cinque mesi fa (di Fagioli, ndr) di cui ho tutte le carte. Fagioli era inguaiato perché scommetteva da tantissimo tempo e aveva debiti con gente pesante serba, si trova tutto nella mia pagina Telegram: è stato messo in panchina per motivi diversi dalla realtà dei fatti. La Juventus lo sapeva e non ha denunciato sapendo che il giocatore era ludopatico e scommetteva da un anno intero. Quindi c’è anche la responsabilità giuridica da parte della società. Detto questo, Fagioli non è l’unico che fa questo nel campionato italiano, tra i giocatori in attività. Domani, ore 18, secondo giocatore famosissimo coinvolto nel calcioscommesse. Ma una roba molto grave, altro che Fagioli: giocatore molto importante»