Coppa Italia Milan, Muharemovic SFIDA i rossoneri: «Sarà DIFFICILE, ma non abbiamo PAURA di nessuno». L’intervista

Muharemovic, difensore del Sassuolo in prestito dalla Juve, in un’intervista ai canali del club neroverde ha lanciato un messaggio di sfida al Milan in vista del match valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Queste le sue dichiarazioni.

MUHAREMOVIC AVVISA IL MILAN – «Ci aspetta una partita bellissima, in uno stadio bellissimo e sappiamo che sarà una partita difficile, ma non abbiamo paura di nessuno».