Coppa d’Africa, Algeria quasi eliminata: Bennacer disponibile con la Juve?

L’Algeria ha perso oggi per uno a zero contro la Guinea Equatoriale: con un solo punto la nazionale di Bennacer rischia l’eliminazione

Il Milan potrebbe ritrovare tra pochi giorni Ismael Bennacer. L’Algeria infatti oggi ha perso per uno a zero nella gara contro la Guinea Equatoriale rimanendo ad un solo punto nel raggruppamento.

Giovedì la gara decisiva con la Costa D’Avorio: in caso di sconfitta il centrocampista potrebbe tornare a Milanello ed essere a disposizione per la gara contro la Juventus del 23 gennaio o, in caso di quarantena obbligatoria, nel derby del prossimo 6 febbraio.