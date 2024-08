Convocati Parma Milan, ASSENTE Adli per la sfida di domani: PRESENTE invece quell’altro esubero! Le scelte di Fonseca

Il Milan è partito in questi minuti in direzione Parma, dove domani sfiderà la squadra di Pecchia per il match valido per la seconda giornata del campionato di Serie A: fa notizia la non presenza di Yacine Adli, escluso dunque dai convocati per la gara di domani al Tardini. A riferirlo è Sky Sport.

Evidente come dietro tale scelta ci siano le voci di mercato su una sua possibile cessione. A sorpresa, invece, è partito assieme al gruppo anche Ismael Bennacer, nonostante anche per lui ci sia più di una voce per un’addio ai rossoneri entro la fine della sessione estiva.