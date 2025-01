Convocati Juve per il Milan: l’elenco completo di Thiago Motta verso la sfida contro i rossoneri di questo pomeriggio alle 18

La Juve ha reso nota la lista dei calciatori convocati da Thiago Motta per il match contro il Milan, in programma oggi alle 18.00 e valido per la ventunesima giornata di Serie A. Out in quattro: oltre a Bremer, Cabal e Milik fuori anche Conceicao, che non ha recuperato dal problema fisico. Danilo resta fuori rosa, riecco Vlahovic dopo l’infortunio. Prima chiamata per il neo acquisto Alberto Costa.

