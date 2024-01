Domani sera il Milan affronterà il Cagliari in Coppa Italia. Ecco i convocati ufficiali di Ranieri in vista del match

Scelte fatte. Domani sera il Milan affronterà il Cagliari in Coppa Italia. Oltre agli infortunati Desogus, Augello e Nandez restano in Sardegna anche Dossena, Prati e Pavoletti. Ecco i convocati ufficiali di Ranieri in vista del match: