Convocate Milan Femminile per la Sampdoria: le scelte di Ganz

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Al Vismara va in scena la gara di ritorno dei Quarti di finale di Coppa Italia Femminile. Ecco le convocate del Milan di mister Ganz

Al Vismara va in scena la gara di ritorno dei Quarti di finale di Coppa Italia Femminile. Il Milan di Mister Ganz parte dal vantaggio guadagnato nella gara di andata sul campo di Bogliasco: 1-4 per le rossonere, grazie alle reti di Guagni, Piemonte, Thomas e Grimshaw. Queste le convocate per il ritorno, in programma sabato 12 febbraio alle 14.30:

PORTIERI

Babb, Cazzioli, Giuliani.

DIFENSORI

Agard, Codina Panedas, Fusetti, Guagni, Thrige, Tucceri Cimini.

CENTROCAMPISTI

Adami, Boureille, Dal Brun, Grimshaw, Jane, Premoli, Selimhodzic.

ATTACCANTI

Bergamaschi, Longo, Miotto, Piemonte, Stapelfeldt, Thomas.