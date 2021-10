Ecco la lista delle giocatrici convocate da Maurizio Ganz per il match tra Milan Femminile e Roma. Le scelte del tecnico rossonero

Il Milan ha reso nota la lista delle convocate per il match contro la Roma. Ecco le scelte del tecnico rossonero Maurizio Ganz per la partita in programma domani alle 12.30 al Vismara.

PORTIERI

Fedele, Giuliani, Korenčiová.

DIFENSORI

Agard, Árnadóttir, Crevacore, Fusetti, Rizza, Thrige, Tucceri Cimini.

CENTROCAMPISTI

Adami, Grimshaw, Jane, Vero.

ATTACCANTI

Bergamaschi, Cortesi, Giacinti, Longo, Miotto, Stapelfeldt, Thomas.