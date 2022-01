Conti: «Ultimi anni non positivi e adesso...»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Andrea Conti si presenta alla Sampdoria: le parole del nuovo acquisto della società blucerchiata al media ufficiale della società blucerchiata

RIVALSA – «Voglio rimettermi in gioco, non ho alcun tipo di problema a farlo. Spero di fare bene per meritarmi la conferma della società. Posso dare tanto, dopo gli ultimi anni non positivi ho voglia di rivalsa. Spero di essere d’aiuto alla squadra fin da sabato».