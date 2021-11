Conti Milan: si riaccende l’interesse di un club italiano

Andrea Conti è destinato a lasciare il Milan. Il terzino non rientra più nei piani del club rossonero e potrebbe salutare a gennaio

Andrea Conti è sempre più lontano dal Milan. Il terzino, fuori anche dalla lista Champions e mai utilizzato in campionato, potrebbe partire già a gennaio.

Secondo quanto riportato da Calciomercato.com sull’ex Atalanta è tornata la Sampdoria.Per il Milan sarebbe l’ultima chance per guadagnare qualcosa, visto che il giocatore ha il contratto in scadenza e a giugno partirebbe a costo zero.