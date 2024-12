Contestazione Milan, non è finita: oggi nuovo ritrovo dell’AIMC. Le ultimissime notizie sul mondo della squadra rossonera

AIMC, Associazione Italiana Milan Club, con un comunicato sul proprio sito, ha annunciato che la protesta iniziata ieri post pareggio del Milan contro il Genoa oggi continuerà.

«Stasera alle 18.30 in Via Ambrogio Bergognone da Fossano, 59 a Milano (fuori dall’ Armani Silos dove si terrà l’evento di Natale privato del Milan con squadra e calciatori) è previsto il ritrovo dei tifosi rossoneri. Un’occasione per rinnovare in MANIERA DEL TUTTO PACIFICA il nostro disappunto a squadra e società per gestione e risultati del nostro Milan.

ATTENZIONE: visto il momento è prevista una grande partecipazione raccomandiamo a tutti i tifosi presenti di non avere iniziative personali e colpi di testa da parte da parte di nessuno!».