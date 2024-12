MN24 – Contestazione Milan, i tifosi riserveranno accoglienze diverse a giocatori e dirigenti

MN24 – Contestazione Milan, i tifosi riserveranno accoglienze diverse a giocatori, dirigenti e staff: pronti cori personalizzati e fischi

Come raccolto dalla nostra redazione, continua la contestazione del Milan anche nella serata della festa di Natale della squadra. I tifosi hanno già esposto due striscioni contro giocatori e contro società e dirigenza.

In attesa dell’arrivo dei partecipanti alla cena, si è compreso che la Curva riserverà accoglienze diverse con cori personalizzati o fischi, in base al gradimento e all’impegno visto fin qui in campo e fuori. La protesta è iniziata già ieri sera, alimentata dal pari con il Genoa.