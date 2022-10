Conte sugli arbitri e sul Var: «Tutto ciò che chiedo è onestà…». Le parole dell’ex tecnico, tra le altre, di Juve ed Inter

Antonio Conte è ritornato sugli episodi arbitrali e sul Var dopo quello che è accaduto nel finale del match tra Tottenham ed Eintracht Francoforte. Ecco le parole del tecnico italiano:

«Confermo e ripeto, è stata una decisione davvero pessima. Penso che sia impossibile commettere certi errori con il VAR. Rimanere cinque o sei minuti in attesa di una decisione dimostra che c’è confusione in testa… È incredibile. Tutto ciò che chiedo è onestà, ma se sbagli col VAR significa davvero che… Vabbè, non dirò quello che penso. Non è calcio, si tolgono le emozioni»