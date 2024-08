Conte sconfitto all’esordio col Napoli: c’è una prima volta negativa per l’ex obiettivo Milan. Il dato sull’allenatore

Antonio Conte ha rimediato una sonora sconfitta all’esordio con il Napoli. 3-0 il risultato pesante con cui gli azzurri sono usciti KO dal Bentegodi contro l’Hellas Verona. Partita che ha segnato un record negativo anche per l’ex obiettivo della panchina Milan.

Per la prima volta in carriera, infatti, Conte ha perso il primo match stagionale da allenatore in Serie A – in precedenza aveva ottenuto cinque vittorie e un pareggio. Lo riferisce Opta su X.