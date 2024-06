Conte si PRESENTA al Napoli: «Sarà una grandissima esperienza, un privilegio. Ho un messaggio per i tifosi»

Antonio Conte è il nuovo allenatore del Napoli, dopo esser stato accostato a lungo anche al Milan: queste le sue prime parole

Attraverso i canali ufficiali del Napoli, Antonio Conte ha rilasciato le sue prime parole da allenatore dei partenopei. Il tecnico era stato a lungo accostato anche alla panchina del Milan.

PAROLE – «Napoli è una delle città più belle al mondo. Il popolo napoletano è pieno di bellissime persone. So che sarà una grandissima esperienza sia calcistica che di vita. Ho avuto l’opportunità di fare l’allenatore in tante squadre, farlo a Napoli è un privilegio. Lo stadio Maradona mi evoca bellissimi ricordi come Napoli-Lecce, in cui (con la maglia del lecce ndr.) marcai Maradona e feci anche il mio primo gol in Serie A. Ai tifosi e all’ambiente Napoli dico ‘amma faticà’».