Conte Milan: l’ex ct apre ai rossoneri, ma Furlani frena tutto! Cosa sta succedendo: le ultime sulla panchina

Nel corso del suo editoriale per Sportitalia, Michele Criscitiello ha parlato così del futuro della panchina del Milan e di Antonio Conte. Le sue parole.

CRISCITIELLO – «Conte aveva un sogno: il Milan. La squadra gli piaceva, Ibra anche, la tifoseria tantissimo e la città manco a dirlo. Furlani, però, ha frenato. Chi dice che Conte chiede calciatori affermati e costosi significa che non studia, non conosce la storia e non approfondisce. Esempio Inter: Bastoni è un bonus di Conte, Hakimi idem, Lukaku è costato ma grazie a Conte la società ha fatto una grande plusvalenza che ha reso solo con Conte; poi solo flop. I rossoneri vogliono ripartire da Pioli ma per farlo Furlani non ha considerato una cosa: se giovedì esci a Roma, Pioli non puoi confermarlo neanche se passi per il Vaticano e chiedi la benedizione a Papa Francesco. E anche se vai in semifinale il discorso non cambia: Pioli, grazie, ma qui hai finito!»