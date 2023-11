Conte Milan: anche i rossoneri sull’allenatore per il dopo Pioli? Ecco la NOVITA’

Conte-Milan, anche il club rossonero pensa al tecnico per la prossima stagione? Tutti gli aggiornamenti sul salentino

Secondo quanto riferito da Calciomercato.com, Antonio Conte tornerà ad allenare nella prossima stagione, con quattro squadra in lizza per accoglierlo in panchina: Manchester United, Roma, Napoli e Juve.

Tornare in bianconero, dunque, sarebbe un’ipotesi da non scartare per il tecnico, anche se c’è da capire quale sarà il futuro di Massimiliano Allegri, ex Milan.