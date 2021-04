Conte: «Le partite sono di meno, ogni partita ora vale sei punti»

Antonio Conte, tecnico dell’Inter, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il match contro il Cagliari vinto per uno a zero

ESULTANZA – «Sicuramente continuo a ripetere la stessa cosa. Le partite sono di meno e ogni vittoria per noi inizia a valere sei punti. Il Milan aveva vinto ieri ed era importante tenere invariate le distanze, non è semplice ma ci stiamo abituando a questo tipo di situazione. Io sono molto soddisfatto di quello che stiamo facendo, nel giro di 2 anni siamo cresciuti tanto sotto tutti i punti di vista».

CONTO ALLA ROVESCIA – «Noi dobbiamo giocare per vincere. Dobbiamo continuare ad avere il pedale sempre spinto, non possiamo fare calcoli. A me piace troppo la vittoria e cerco di trasferirla ai giocatori, stiamo iniziando a vedere la meta ma ancora non è raggiunta. Le ultime tre vittorie sono pesanti e al tempo stesso sappiamo che non bastano visto che rimangono otto partite e dobbiamo continuare a vincere».

VICARIO – «Faccio i complimenti a Vicario, ha dimostrato una sicurezza che lascia ben sperare sia per lui che per il futuro. Ha fatto un’ottima partita».

BACIO AD HAKIMI – «Ho fatto uno scatto per abbracciare i ragazzi, credo vadano premiati con l’abbraccio e il bacio come Hakimi. Mi considero un fratello maggiore e quindi mi capita di baciare in fronte i ragazzi. Io sono pronto a buttarmi nel fuoco per loro, credo che il gesto d’affetto sia apprezzato e come se lo meritava Hakimi se lo meritava anche Darmian».

SQUADRA – «Questa è una squadra che sta dimostrando stabilità. Ci si dimentica il percorso che si è fatto l’anno scorso con la finale di EL o il secondo posto. Ci sono margini di crescita, i ragazzi lo sanno però sicuramente la mentalità e la cattiveria e il sangue…cose che ci mancavano adesso le abbiamo anche noi. Questo va merito ai calciatori».