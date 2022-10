Conferenza stampa Pioli: le parole dell’allenatore nel post partita

Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa nel post partita di Milan Juventus. Ecco le parole dell’allenatore

«Sì, anche se abbiamo cominciato la partita da qualche errore tecnico tipo Londra, poi però non ci siamo intimoriti e abbiamo fatto una partita di intensità e di energia incredibile. Tecnicamente potevamo fare meglio. Dobbiamo essere squadra in tutte e due le fasi e stasera lo abbiamo fatto; il possesso palla non mi interessa più di tanto, ma guardo la pericolosità e oggi siamo stati pericolosi»

DIAZ- «La fortuna di un allenatore è allenare un gruppo intelligente, che lavora e lotta per la maglia che indossa: per me è così. So che in tutte le partite ci sono 11 contenti e 6 scontenti, ma quando hai a che fare con ragazzi intelligenti si può fare. Brahim è forte, era l’unico che potesse allargarsi: credo che abbia fatto bene; il gol è la ciliegina sulla torta e spero possa dargli convinzione»

POBEGA – «Siamo stati equilibrati. Tommaso è più abile ad inserirsi che a palleggiare; abbiamo alzato lui su Locatelli. Tutti abbiamo fatto una buona partita. Nelle sconfitte e nelle vittorie credo che ci si soffermi troppo sulle qualità dei singoli»

RUOLO THEO -«In possesso palla ha giocato da mediano con Bennacer, per lasciare spazi a Leao. L’avevamo preparata così, anche perché la sua condizione non è ancora al 100%. Avevamo preparato ciò per avere due a costruire e due, Tonali a Pobega, a contastare»

RIVINCITA – «Non ho bisogno di guardarli, lo sapevo già che avrebbero reagito. Non ho mai avuto dubbi sulle qualità dei miei giocatori, Vorrei avere tutti a disposizione tutte le partite, ma questo è il nostro momento: dobbiamo continuare così»